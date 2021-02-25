Баррель сильный, порывистый

Стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель. С начала года цены на топливо выросли почти на треть. Этому способствовали улучшение эпидемиологической ситуации в мире, низкие объемы добычи странами ОПЕК, аномально холодная зима в США и Европе. В таких условиях аналитики Bank of America не исключают роста цен во втором квартале до $70 за баррель.

В среду, 24 февраля, стоимость нефти Brent впервые за тринадцать месяцев поднялась выше уровня $67 за баррель. По данным Reuters, в ходе торгов стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти поднималась до $67,3 за баррель — максимального значения с 8 января 2020 года. Это более чем на 2,7% выше значений закрытия вторника. На спот-рынке цена Brent поднималась более чем на 3% — до отметки $67,9 за баррель, сопоставимый рост зафиксировала и цена российской Urals, поднявшаяся до отметки $66,1 за баррель. По итогам дня цены стабилизировались возле значений на 2,3–2,5% выше закрытия предыдущего дня.

Уверенный рост цен на нефть продолжается четвертый месяц подряд, и за это время различные европейские сорта выросли на 80–90%. Только с начала года котировки прибавили 30%. Этому способствуют надежды инвесторов на рост мировой экономики на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и высоких темпов вакцинирования. По данным Bloomberg, к среде было введено более 213 млн доз почти в 100 странах. По данным агентства, в мире ежедневно применяется более 6 млн доз. По словам управляющего партнера Amber Lion Partners Ильи Сушкова, эффект от постепенного выхода из карантина ряда стран усиливали ограничения на добычу нефти странами—членами ОПЕК, а также холодная зима в Европе и США. На прошлой неделе, как сообщало Bloomberg, из-за морозов в США приостанавливались добывающие мощности объемом более 4 млн баррелей в сутки. По расчетам агентства, в течение следующих трех лет спрос на нефть может расти самыми быстрыми темпами с 1970-х годов, при этом цены, возможно, достигнут $100 за баррель.

В таких условиях многие крупные банки начали пересматривать прогнозы по стоимости нефти. В среду аналитики Bank of America (BofA) повысили прогноз средней цены нефти Brent в текущем году с $50 до $60 за баррель. К тому же эксперты не исключают кратковременного скачка котировок до $70 за баррель во втором квартале. «Три основных фактора поддержали восстановление цен на энергоносители: улучшение фундаментальных показателей предложения и спроса на нефть на микроуровне, беспрецедентные глобальные финансовые и денежно-кредитные стимулы и более сильная позиция Китая, крупнейшего импортера товаров»,— отмечают аналитики BofA.

Оптимизм на нефтяном рынке настолько высок, что любые негативные новости оказывают краткосрочный эффект. В частности, опубликованные в среду данные по запасам нефти в США оказались хуже ожиданий. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,28 млн баррелей — до 463 млн. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 6,5 млн баррелей. «Разовое расхождение с прогнозами недельных запасов обычно слабо влияет на цены. Поэтому оно не стало причиной разворота мощного тренда, который наблюдается с ноября прошлого года»,— отмечает аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков.

Обновление многомесячных максимумов на нефтяном рынке положительно сказалось на российской валюте. В ходе торгов среды курс доллара на Московской бирже опускался до отметки 73,4 руб./$, что на 90 коп ниже значений закрытия предыдущего торгового дня. По итогам дня курс остановился возле отметки 73,84 руб./$. «В пользу российской валюты играет локальный спрос на рубли из-за налогового периода. Но мы ждем возврата к уровню 74 руб./$»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.

Виталий Гайдаев