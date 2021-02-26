Минфин Белоруссии подтвердил факт переговоров с РФ о новых кредитах

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сказал, что белорусские власти ведут с Москвой переговоры о привлечении кредитов на совместные проекты, «включая инфраструктурные».

«Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России, на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать»,— сказал господин Селиверстов журналистам (цитата по БелТа).

Министр также отметил, что Минск в первом полугодии ожидает поступления второго транша российского кредита в $500 млн. «Мы ожидаем, что в первом полугодии к нам поступит второй транш российского кредита в $500 млн. Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так»,— сказал он.

Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн планировалось направить Минску в 2020 году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, часть выделяемого Белоруссии кредита общей суммой $1,5 млрд пойдет на рефинансирование прежних долгов.

22 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Глава МИД Белоруссии перед этим допускал обсуждение главами государств выдачи новых кредитов Минску. Господин Лукашенко отрицал, что хочет просить у России новый кредит. Он заявлял, что «либералы в России отстали от чувствительных вопросов», которые обсуждают главы двух государств.

О встрече российского и белорусского лидеров — в материале “Ъ” «Для Александра Лукашенко накрыли Поляну».