В Ярославле по новому делу о пытках в колонии задержали двух сотрудников УФСИН

Двое сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области (ИК-1) задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий, возбужденному 23 февраля после публикации в «Новой газете» новых видеозаписей издевательств над заключенными. Об этом “Ъ” сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Евгений Сучков.

Следствие готовит ходатайство об аресте подозреваемых. По данным правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), Заволжский районный суд Ярославля 27 февраля рассмотрит вопрос о мере пресечения сотрудникам колонии. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщила “Ъ”, что ходатайства в Заволжский суд пока не поступили.

В восьмом и девятом видео о пытках в ИК-1, опубликованных «Новой газетой», продемонстрировано, как сотрудники УФСИН жестоко избивают двух заключенных. Один из них, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, скончался от полученных травм 9 мая 2017 года в больнице Рыбинска. Второй заключенный, имени которого издание не называет, вышел на свободу вскоре после пыток.

О последствиях пыток в ярославской колонии — в материалах “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль