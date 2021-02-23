«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала новые видео издевательств над заключенными исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля. Записи оказались в распоряжении правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

По данным правозащитников, фигурант одной из записей «после пережитых пыток умер в больнице Рыбинска», это произошло в 2017 году и до сих пор не расследовано. Речь идет о гражданине Грузии Важе Бочоришвили. После избиения у него открылось кровотечение, которое тюремные врачи не смогли остановить. Заключенного госпитализировали в больницу Рыбинска, где у него диагностировали тяжелое поражение печени и другие травмы. Бочоришвили скончался 9 мая 2017 года, за полтора года до освобождения. Родственникам выдали тело спустя несколько дней после смерти якобы без внутренних органов.

Второе видео было снято 25 августа 2016 года за две недели до освобождения другого осужденного, он («Новая газета» скрывает его имя, называя Андреем Ивановым) выжил и дает показания. Его избили после того, как в колонии провели обыск спецназовцы. Осужденный выразил возмущение в связи с тем, что сотрудники УФСИН бросили на пол еду и Коран, и его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), а затем — в «класс воспитательной работы», где избивали Бочоришвили и другого заключенного, Евгения Макарова (в ноябре 2020 года суд вынес приговор по делу Макарова).

На видеозаписи продолжительностью 4 минуты 15 секунд сотрудники УФСИН, «навалившись гурьбой, раскладывают его (Иванова.— “Ъ”) на парте и начинают в несколько рук колотить дубинками по ногам и ягодицам». Заключенный, раздетый до трусов, кричит от боли. Его освободили из колонии 12 сентября 2016 года, после чего он попал в больницу, где провел две недели.

«Новая газета» отмечает, что в обоих новых видео фигурируют сотрудники ИК-1, осужденные по делу об избиении Макарова. Всего на данный момент опубликовано девять видеозаписей с пытками в ярославской колонии, возбуждено пять уголовных дел, но не все они дошли до суда.

О последствиях пыток в ярославской колонии — в материалах “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль