СКР возбудил дело после публикации новых видео пыток из ярославской колонии

Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области (СУ СКР) возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с публикацией в «Новой газете» новых видео пыток из исправительной колонии №1 Ярославля (ИК-1). Об этом “Ъ” сообщил старший помощник руководителя ведомства Евгений Сучков. Местное управление ФСИН сообщает, что часть из сотрудников на видео привлечена к уголовной ответственности, часть — уволена.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также лиц причастных к совершению преступления»,— пояснил он.

УФСИН России по Ярославской области инициировала «тщательное расследование в отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской ИК-1», сообщила “Ъ” представитель ведомства Анна Частухина. По ее словам, часть сотрудников уже привлечена к уголовной ответственности, часть — уволена из органов уголовно-исполнительной системы. «В настоящий момент в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области представителями аппарата управления осуществляется внеплановая проверка. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей»,— заявила госпожа Частухина.

Прокуратура также инициировала проверку в связи с публикацией новых видео из ИК-1 Ярославля, сообщила “Ъ” пресс-секретарь ведомства Яна Смирнова.

Ранее во вторник, 23 февраля, «Новая газета» опубликовала восьмое и девятое видео избиений заключенных сотрудниками ИК-1, после которых один из потерпевших, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, скончался 9 мая 2017 года. Записи журналистам предоставил правозащитный фонд «Общественный вердикт», внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Имени другого заключенного, которого тюремщики избили 25 августа 2016 года, издание не называет. Он остался жив и вышел на свободу 12 сентября того же года. Оба осужденных были избиты в «классе воспитательной работы», где в июне 2017 года сотрудники колонии пытали заключенного Евгения Макарова. 19 ноября 2020 года Заволжский районный суд Ярославля приговорил к реальным срокам 11 сотрудников ИК-1 по этому делу, но оправдал руководство колонии.

Как выяснил «Общественный вердикт», перед вынесением приговора к судье Сергею Лупанову в совещательную комнату заходили его секретарь, администратор суда и гособвинитель. Адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы Макарова, обжаловала приговор, Ярославский областной суд начнет рассматривать апелляцию 3 марта.

О последствиях пыток в ярославской колонии — в материалах “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль