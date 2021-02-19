США готовы к диалогу с Ираном

США объявили о готовности начать переговоры с Ираном и отказались от обвинений его в срыве «ядерной сделки», которые выдвигала предыдущая администрация. Однако это не отменяет решение иранских властей разорвать дополнительный протокол с МАГАТЭ об инспекции ядерных объектов и продолжить обогащение урана. Иран по-прежнему настаивает на отмене санкций, а США рассчитывают, что Тегеран первым пойдет на уступки. Тем не менее у сторонников сохранения «ядерной сделки» с Ираном появилась робкая надежда на успех.

«США готовы возобновить участие в переговорах по иранской ядерной программе в формате "пять плюс один"»,— заявил американский президент Джо Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также добавил, что США должны заняться дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке.

Накануне Вашингтон принял решение отказаться от требований восстановить международные санкции в отношении Ирана. «И. о. представителя США при ООН посол (Ричард.— “Ъ”) Миллс представил сегодня письмо постпреду Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций, председательствующему в Совбезе в феврале, в котором изменена позиция предыдущей администрации по вопросу о возобновлении санкций СБ ООН в отношении Ирана»,— заявил в четверг вечером официальный представитель Госдепартамента. Тем самым США отказались от своих слов, что Иран не выполняет обязательства в рамках «ядерной сделки» — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году пятью членами СБ ООН, а также Германией и Ираном и закрепленного резолюцией Совбеза 2231.

Решение США формально ничего не меняет, но может послужить сигналом к поиску компромиссов с Ираном.

Со своей стороны, Тегеран приветствовал шаг Вашингтона, но считает, что этого недостаточно. «В соответствии с резолюцией 2231 США в обязательном порядке и действительно должны отменить все санкции, введенные, повторно введенные или оглашенные Трампом. Тогда мы немедленно дадим обратный ход всем корректирующим мерам»,— написал в своем Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, что США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции в отношении Ирана еще в мае 2018 года. Однако этого администрации президента США Дональда Трампа показалось мало. В рамках политики давления на Тегеран Вашингтон не только ввел новые санкции, но также решил вернуть все международные ограничения, снятые с Тегерана в 2015 году. После провала попытки продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана госсекретарь Майк Помпео лично передал в Совбез ООН документы о неисполнении Ираном «ядерной сделки». Основания у Вашингтона были. Поняв, что американские санкции, особенно в банковской и нефтяной сфере, серьезно ограничивают его финансовые и торговые возможности, Тегеран в 2019 году объявил о поэтапном снижении своих обязательств в рамках СВПД. Опасаясь окончательно похоронить СВПД, члены СБ ООН в большинстве своем отказались поддержать идею США. Но для Тегерана ситуация к лучшему не изменилась. В итоге в конце года парламент Ирана принял законопроект, обязывающий правительство в течение двух месяцев увеличить степень обогащения урана до 20% и отказаться от дополнительного протокола МАГАТЭ, подразумевающего расширенные проверки ядерных объектов, если Тегеран не получит возможность свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции. Срок ультиматума истекает 23 февраля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Тегеран возобновит действие протокола только после снятия санкций США.

Однако новая администрация в Вашингтоне, несмотря на первоначальные заявления о готовности вернуться в СВПД, настаивает, что именно иранцы должны первыми пойти на уступки.

В то же время на фоне непримиримых заявлений появилась надежда на возобновление прямых переговоров между США и остальными членами СВПД, включая Иран. В четверг состоялись переговоры глав МИДов «евротройки» (Франции, Германии и Великобритании) Жан-Ива Ле Дриана, Хайко Мааса и Доминика Рааба с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В итоговом заявлении «евротройка» приветствовала восстановление «доверительного диалога» между ними и США, а также намерение американцев вернуться к дипломатии с Ираном. Был также подтвержден общий интерес к консультациям по иранской ядерной программе с участием России и Китая. Участники переговоров призвали Иран не ограничивать доступ инспекторов МАГАТЭ к своим «ядерным объектам», особенно в свете «вновь открывшейся дипломатической возможности». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже начал работу над проведением неформальной встречи всех участников СВПД с участием США.

После переговоров с «евротройкой» в Госдепартаменте США заявили, что готовы обсудить со всеми участниками СВПД порядок действий, который позволит вернуться к нормальному функционированию ядерной сделки.

По словам высокопоставленного дипломата, «иранцы хотят и ждут, чтобы США предприняли шаги в преддверии любой встречи в качестве предварительного условия или в качестве первоначального взноса». «Мнение президента, мнение госсекретаря заключается в том, что мы готовы говорить обо всех этих вещах, но давайте обсудим их, проработаем их вместе, чтобы определить, что нужно сделать нам, а что — им»,— отметил дипломат. В Госдепе не исключили, что в ходе переговоров Вашингтон может обсудить любые предложения, в том числе предоставление Ирану кредита МВФ или других краткосрочных займов, а также вопрос о санкциях.

Своим видением хода переговоров поделилась с участниками иранской ядерной сделки и Россия.

Дипломатические источники “Ъ” в Москве говорят, что российский план был передан не только ее нынешним участникам, но и США.

При этом в документе четко написано, что первый шаг должен сделать Вашингтон. «В отношении того, кто должен сделать первый шаг, очевидно, что, поскольку США при Трампе инициативно вышли из СВПД, естественно ожидать, что они такой шаг сделают, и затем на основе баланса интересов может быть запущен процесс восстановления функционирования СВПД в полном масштабе»,— сказал ранее журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он также отметил, что в Москве пока не понимают позицию других участников переговоров. Уверенности, что встреча состоится, ни у кого нет. Тегеран еще не дал ответа.

Пока лишь очевидно, что у США нет интереса торопить события. В экспертных кругах, близких к новой администрации в Белом доме и Демократической партии США, отмечают, что угроза Ирана приостановить временное применение дополнительного протокола более не рассматривается как катастрофическая. В Вашингтоне полагают, что некоторое время можно спокойно прожить без этого документа. О быстрых договоренностях речи нет.

Более того все активнее звучат предложения отложить вопрос с СВПД на период после выборов в Иране, когда станет ясно, кто станет президентом и с кем придется иметь дело в будущем.

При этом все члены международного сообщества обеспокоены предстоящей приостановкой Ираном дополнительного протокола МАГАТЭ.

В субботу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси должен лично прибыть в Тегеран, чтобы обсудить дальнейшие планы сотрудничества. «Речь о том, что наша ядерная деятельность будет протекать без контроля, не идет — это надо сказать совершенно отчетливо. Мы не стремимся к получению ядерного оружия — ни вчера, ни сегодня, ни завтра, в связи с этим мы никогда не будем высылать инспекторов»,— заявил на этой неделе президент Ирана Хасан Роухани в телеэфире канала IRINN. Он также добавил, что Иран продолжит следовать Договору о нераспространении ядерного оружия. Эксперты отмечают, что даже в случае приостановки действия доппротокола МАГАТЭ международным инспекторам будет по-прежнему разрешен въезд в Иран, но они могут потерять доступ к некоторым критически важным объектам.

Существуют опасения в возникновении «пробелов в знаниях» об иранской ядерной программе.

Вопрос в том, насколько длительной будет в итоге пауза в работе доппротокола. Результаты консультаций станут известны к концу дня в воскресенье. «Какими бы они ни были, в любом случае важно понимать, что полностью проверки не прекратятся, сократится их объем — и, видимо, существенно»,— сказал ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, «все зависит от политических усилий, направленных на восстановление полноценного выполнения "ядерной сделки"».

«Президент Ирана Хасан Роухани изначально предпочел бы не иметь конфликта с МАГАТЭ и договориться с США о порядке действий по возвращению всех сторон к СВПД. Утвержденное верховным лидером решение Меджлиса о дальнейшем развитии ядерной программы вопреки СВПД осложнило ситуацию, но в любом случае Ирану нужно добиваться отмены санкций — слишком тяжелая экономическая ситуация в стране. И иранцам нужны гарантии, что они вновь не попадут в ловушку, как при подписании СВПД в 2015 году, когда оказалось, что санкции легко вернуть, даже если Иран полностью соблюдает сделку»,— сказал “Ъ” аналитик Института международных исследований МГИМО, иранист Адлан Маргоев.

Марианна Беленькая, Елена Черненко