Европа ищет подход к паспортам

В Евросоюзе планируют ввести единые паспорта вакцинации. Договоренность об этом между странами-участницами уже есть. Канцлер Германии Ангела Меркель накануне обозначила сроки. По ее словам, на решение технических вопросов потребуется три месяца. Предполагается, что это будет некий электронный сертификат, внесенный в общую европейскую базу. Однако, как этот документ можно будет использовать, пока не проработано.

Так, например, и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что введение «ковидных» паспортов пока преждевременно. Главное препятствие — недостаток данных о защитных свойствах вакцин.

Тем не менее, сертификаты, скорее всего, войдут в практику в будущем, полагают в Амстердаме. Но европейцам придется решить целый ряд технических проблем, отметил корреспондент “Ъ FM” в Германии Дмитрий Губин: «Речь идет о том, что могут быть такие места, где те, кто привиты, могут допускаться, а те, кто не привиты, будут несколько ограничены в своих правах.

Но пока что речь не идет о том, что такой сертификат хоть как-либо повлияет на свободу немцев, потому что объем прививок просто крохотный.

С технической точки зрения, первый вариант электронного сертификата очень простой: вы просто говорите: я такой-то — такой-то, родился тогда-то — тогда-то, там-то — там-то, и по базе данной идет элементарная проверка, соответствуют ли сообщенные вами сведения тому, что заложено в базу данных. Второй вариант типично немецкий, потому что немцы и дигитализация — это, конечно, долгая тяжелая история. Возможно, придется как-то авторизовываться. Здесь существуют специальные устройства и персональные карты, эти устройства нужно присоединять к персональному компьютеру, тогда становится возможным использовать электронные подписи через эту карту. Я надеюсь, что, поскольку речь идет о цифровом паспорте, который должен действовать как минимум на территории всего Евросоюза, это будет просто способ внесения информации в общеевропейскую базу данных».

На введении паспортов вакцинации настаивали в основном южные страны Европы. Таким образом они надеются спасти туристический сезон.

Ангела Меркель не исключила, что такой документ будет основанием для свободных путешествий внутри Евросоюза, а также для въезда в ЕС граждан из третьих стран.

Подобную систему, но локальную, хотят ввести в Эстонии. С помощью таких сертификатов Таллин рассчитывает создать безопасную зону перемещения между Эстонией, Швецией, Финляндией, Латвией и Литвой.

Практику открытых границ для обладателей «ковидных» паспортов следует расширить на все страны мира, полагает председатель Ассоциации бизнес-туризма Вадим Зеленский: «У нас всех год назад забрали возможность путешествовать. Я думаю, что и тем, кто хотел попасть на пляж в Турции, и тем, кто хотел полететь на переговоры в Нью-Йорк, одинаково нужно каким-то образом быть в состоянии снова это сделать. Конечно, это не должна быть просто бумажка, на которой кто-то там штамп ставит, это должен быть некий международный реестр, возможно, основанный на каких-то блокчейн- технологиях, которые нельзя подделать, где записи являются уникальными и неповторимыми, и, соответственно, полностью достоверными. Если это будет сделано в таком виде, то, соответственно, к таким сертификатам будет полное доверие, и каждый его обладатель, действительно, сможет беспрепятственно посещать страны, и страны не будут бояться принимать пассажиров, туристов, деловых путешественников».

Во Всемирной организации здравоохранения ранее не рекомендовали вводить специальные сертификаты вакцинированных. В ВОЗ объяснили это тем, что прививочные кампании в странах мира еще не приняли массового характера. В России, например, количество привитых от коронавируса не достигает даже 3% населения.

Впрочем, и наличие прививки еще не гарантирует человеку защиты от коронавируса, подчеркнул первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко: «Привитый — не значит, что защищенный. В каком-то проценте случаев это не работает. И обратное верно, что если даже нет прививки, человек же мог переболеть, у него есть антитела, и он тоже защищен. Поэтому кому вводить эти паспорта? По идее паспорта должны быть у того, кто защищен.

Поэтому мы в первую очередь должны научиться измерять эту защищенность, тогда можно, наверное, говорить о каких-то единых методологических подходах.

А до этого будет справка о вакцинации. И еще препятствием будет то, что если, например, наши препараты не будут зарегистрированы в Европе, то и вакцинацию нашу могут не принять».

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Идею введения европейских «ковидных» паспортов прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос предстоит проанализировать и обсудить с европейцами.

Ранее два российских региона, Сахалин и Башкирия, заявляли о запуске собственных внутренних антиководных паспортов или бейджей. Предполагалось, что эти документы давали бы некие преференции своим обладателям. Однако четкого списка обнародовано не было. Власти обоих регионов отказались от этой идеи после критики из Москвы. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что «антиковидные паспорта» вызывают раздражение у граждан и формируют мнение о вакцинации как о принудительной процедуре, а это недопустимо, подчеркивала Голикова.

Даниил Бабкин, Светлана Белова