Силовикам не удалось задержать прислужника экс-схимонаха Сергия Его разыскивают по подозрению в тройном убийстве и грабеже

Прислужника экс-схимонаха Сергия отца Силуана, которого искали силовики, не удалось задержать. Об этом заявил глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Алексей Кульберг) на встрече со сторонниками экс-схимонаха Сергия на территории монастыря. Он заявил, что монаха Силуана не нашли.

Ранее источник “Ъ-Урал” в силовых структурах рассказал, что во время обысков в Среднеуральском женском монастыре, которые прошли минувшей ночью, силовики искали преступника, который совершил убийство еще в 1990-е годы. По данным источника, речь идет о 47-летнем Андрее Кузнецове, который, как полагает следствие, служит в монастыре под именем отец Силуан. Он является келейником (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного экс-схимонаха Сергия. Как рассказал источник, Андрей Кузнецов является подозреваемым в совершении грабежа и тройного убийства. По его словам, преступление произошло еще в 1990-е годы на территории Свердловской области.

Собеседник в монастыре рассказал, что отец Силуан участвовал в некоторых следственных мероприятиях, которые проводились на территории монастыря с лета прошлого года.

«Следователи должны были знать, что он проживает в монастыре. Он был рядом с отцом Сергием до самого ареста и продолжал проживать в монастыре после. Присутствовал при следственных мероприятиях, общался с адвокатами отца Сергия»,— рассказал собеседник в монастыре, добавив, что не знает, где отец Силуан находится сейчас.