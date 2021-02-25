В Среднеуральский монастырь приехал ОМОН

В Среднеуральский женский монастырь приехали сотрудники ОМОН, сообщает Telegram-канал «Защита отца Сергия». Представители экс-схиигумена Сергия не знают, с какой целью прибыли силовики. Всего их около 50 человек. Они находятся возле здания, где расположены кельи священников. Предполагается, что их хотят вывезти, рассказал собеседник “Ъ-Урал” в монастыре.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Басманный райсуд Москвы продлил отцу Сергию арест на три месяца, до 28 мая. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Под арестом бывший клирик находится с 29 декабря 2020 года. Свою вину он не признает. Защита намерена обжаловать продление ареста.

Отец Сергий был задержан во время штурма Среднеуральского женская монастыря в ночь на 29 декабря 2020 года. Адвокаты исам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Как ранее сообщали адвокаты, ссылаясь на данные монастыря и слова экс-схиигумена Сергия, после решения церковного суда обитель перестала финансировать епархию (перечисления составляли не менее 20 млн руб. в год). Кроме того, экс-схиигумен Сергий заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования монастыря.

Отметим, что епархия претендует на право собственности на постройки монастыря (оцениваются в 1 млрд руб. и строились на пожертвования паствы экс-схиигумена Сергия). Так, епархия через суд уже добилась права собственности на один из храмов монастыря.