Силовики дважды провели обыски в Среднеуральском монастыре

В Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область), куда сегодня ночью приехали силовики, обыскали несколько раз, сообщают представители монастыря.

«В настоящий момент к 10:00 утра весь монастырь и жилые кельи обыскали на 2-3 раза. Из скита Иоанна Богослова (примыкает к монастырю "Спорительница Хлебов") вывозят некоторых мужчин.

По-прежнему никаких документов, оснований, обвинений предъявлено не было», — сообщает телеграм-канал «Защита Отца Сергия».

Ранее адвокаты арестованного отца Сергия, которого паства считает духовником монастыря, несмотря на лишение его сана и отлучение от церкви, сообщали, что силовики ищут келейника экс-схиигумена Сергия отца Силуана. По предварительным данным, отец Силуан должен в пятницу прийти на допрос по делу экс-схиигумена Сергия. Силовиками были оцеплены жилые корпуса монастыря.

«Несмотря на беспредел силовиков, монастырь продолжает жить своей жизнью. Службы идут по расписанию и по уставу монастыря, некоторые монахини и послушницы вернулись к своим послушаниям», — указывает телеграм-канал.