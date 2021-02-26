В Краснодаре арестован глава стройфирмы «ГИК» Мисак Казарян

В Краснодаре генеральный директор строительной фирмы «ГИК» Мисак Казарян арестован на два месяца, сообщает “Ъ-Юг”. Меру пресечения утвердил Октябрьский районный суд. Позже сторона защиты безрезультатно пыталась обжаловать решение райсуда в Краснодарском краевом суде.

Застройщика подозревают в незаконной рубке леса (ст.260 УК РФ). Следствие утверждает, что в 2020 году по указанию господина Казаряна были спилены 76 пицундских сосен (занесены в Красную книгу России). Реликтовые деревья росли рядом со строительной площадкой в Геленджике.

Ранее издание сообщало, что в уголовном деле фигурирует застройщик ООО «Стройинвест», который возводил жилой комплекс в микрорайоне «Северный» Геленджика, но не выполнил обязательства, после чего проблемный ЖК достраивала группа компаний, в которую входит ООО «ГИК» Мисака Казаряна.

По словам адвоката подозреваемого Кондрата Горишнего, в решении крайсуда из описательной части исключили фразу, что Мисак Казарян является организатором преступления, а также о его возможном воздействии на свидетелей. Других обвинений застройщику в настоящий момент не предъявлено.

Напомним,18 февраля в мэрии Геленджика прошли обыски с участием представителей ФСБ. По словам главы города-курорта Алексея Богодистова, мероприятия связаны с деятельностью строительной компании — ООО «Стройинвест».

Наталья Решетняк