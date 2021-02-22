Арестован глава крупной кубанской строительной компании Мисак Казарян

Суд в Краснодаре поместил под стражу на два месяца Мисака Казаряна, гендиректора строительной компании «ГИК», сообщил адвокат подозреваемого Алексей Аванесян. Застройщик привлекается по ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка леса», по версии следствия, в 2020 году господин Казарян дал указание неустановленным лицам спилить 76 пицундских сосен рядом со строительной площадкой в Геленджике, ущерб оценен в 5,7 млн руб.

В уголовном деле идет речь об объекте другого застройщика, ООО «Стройинвест», который возводил жилой комплекс в микрорайоне «Северный» города-курорта Геленджик и не выполнил свои обязательства перед дольщиками. Проблемой объект достраивала группа компаний, в которую входит ООО «ГИК» Мисака Казаряна. Несколько дней назад глава Геленджика Алексей Богодистов написал в одной из социальных сетей, что сотрудники ФСБ в третий раз за месяц проводят обыски и выемки документов в мэрии в связи с деятельностью ООО «Стройинвест». По словам Алексея Аванесяна, Мисак Казарян был задержан сотрудниками ФСБ в гостинице в Москве и доставлен в Краснодар. По мнению защитника, помещение бизнесмена под стражу не имеет оснований, в действиях правоохранительных органов защита усматривает попытку давления на Мисака Казаряна и его бизнес-партнеров.

Анна Перова, Краснодар