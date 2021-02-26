Краснодарский застройщик Мисак Казарян останется под стражей

Краевой суд в Краснодаре оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, который избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Мисака Казаряна, гендиректора ООО «ГИК», сообщил “Ъ-Юг” адвокат Кондрат Горишний. Застройщика привлекают по ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка леса».

По версии обвинения, в 2020 году господин Казарян дал указание неустановленным лицам спилить 76 краснокнижных пицундских сосен рядом со строительной площадкой в Геленджике, о чем писал “Ъ-Юг”. /doc/4703004

Адвокат Горишний пояснил, что в решении краевого суда из описательной части была исключена фраза о том, что Мисак Казарян является организатором преступления, а также информация о возможном его воздействии на свидетелей. Тем не менее суд отказал защите в избрании более мягкой меры пресечения, уточнил Кондрат Горишний. Других обвинений в отношении предпринимателя не выдвинуто.

Анна Перова, Краснодар