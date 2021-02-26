Под завалами на Мещере находилась только одна женщина — МЧС При взрыве газа в пристрое к жилому дому пострадали три человека

Региональное управление МЧС уточнило, что под завалами на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре был только одна женщина. Ее уже извлекли. Информация о нахождении еще одного пострадавшего не подтвердилась.

Таким образом, число пострадавших достигло трех. Всех госпитализировали. После осмотра врачи отправили двоих пострадавших лечиться домой — их состояние не вызывает опасений. Женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в реанимацию — у нее 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы.

Сообщение о взрыве газа в пристрое на Мещерском бульваре поступило 26 февраля в 9:13. Происшествие случилось в помещении суши-бара. Взрывной волной задело припаркованные рядом автомобили и соседние помещения — парикмахерскую и стоматологическую клинику. Также разбиты более 100 оконных проемов. Из дома эвакуировали 68 жильцов, их разместили в школе №41. Власти окажут пострадавшим помощь.

Анастасия Еремина