26 февраля, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Подробно

13
Взрыв на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел в 9:11

Фото: Роман Рыскаль / Коммерсантъ

Газ рванул откуда не ждали

от

Утром в пятницу 26 февраля в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Предположительно, рядом с пристроем к первому этажу 12-этажного жилого дома на Мещерском бульваре в доме 3 корпус 2, где располагалось кафе, взорвался газ, хотя дом не газифицирован, сообщает МЧС. На базе школы №41 создали пункт временного размещения, куда эвакуировали жителей дома. Под завалами на месте взрыва оказалась одна женщина, которую извлекли и отправили в больницу. В общей сложности пока помощь оказывается троим пострадавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают оперативники.

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроекты

Партнерский проект

Тенденции

Самое читаемое

Приложение

Профиль пользователя