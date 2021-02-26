Газ рванул откуда не ждали

Утром в пятницу 26 февраля в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Предположительно, рядом с пристроем к первому этажу 12-этажного жилого дома на Мещерском бульваре в доме 3 корпус 2, где располагалось кафе, взорвался газ, хотя дом не газифицирован, сообщает МЧС. На базе школы №41 создали пункт временного размещения, куда эвакуировали жителей дома. Под завалами на месте взрыва оказалась одна женщина, которую извлекли и отправили в больницу. В общей сложности пока помощь оказывается троим пострадавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают оперативники.