Женщину извлекли из-под завалов на Мещерском бульваре

Пострадавшую извлекли из под завалов на месте взрыва газа в пристройке к жилому дому на Мещерском бульваре. Женщину с ожогами увезли на скорой в больницу.

Сейчас ведутся поиски второй женщины, которая может находиться под завалами. Ранее сообщалось еще о двоих пострадавших — женщине и мужчине, их доставили в больницы.

Сообщение о взрыве газа в пристрое на Мещерском бульваре поступило 26 февраля в 9:13. Происшествие случилось в помещении суши-бара. Взрывной волной задело припаркованные рядом автомобили и соседние помещения — парикмахерскую и стоматологическую клинику. Также разбиты более 100 оконных проемов. Из дома эвакуировали 68 жильцов, их разместили в школе №41. Власти окажут пострадавшим помощь.

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что сам дом не газифицирован, рядом проходит газопровод. Дом не отключен от тепло- и водоснабжения: «Эксперты будут оценивать состояние несущих строительных конструкций. До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен. Надеюсь, что первые выводы о состоянии несущих конструкций мы сделаем уже сегодня вечером. Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице»,— сказал заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Роман Рыскаль, Анастасия Еремина