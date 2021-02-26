Власти окажут помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде

Пострадавшим от взрыва газа в пристрое к дому на Мещерском бульваре окажут необходимую помощь. Такое поручение мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву дал губернатор Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры»,— сообщил Юрий Шалабаев.

Сообщение о взрыве газа в пристрое у дома №3к2 на Мещерском бульваре поступило утром 26 февраля. В результате происшествия разрушенной оказалась секция пристроя, где находился суши-бар. По предварительной информации, в больницу госпитализирован один мужчина — посетитель соседней стоматологической клиники. Еще две женщины могут оставаться под завалами:дну из них уже обнаружили, ей пытаются помочь, поиски второй ведутся. Из дома эвакуировали 68 жителей, в том числе шестерых детей. Их разместят в соседней школе.

Анастасия Еремина