Путин в разговоре с Пашиняном призвал стороны конфликта в Армении к сдержанности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию в республике. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона»,— сообщает пресс-служба президента. В заявлении отмечается, что российский президент призвал все стороны к сдержанности.

С момента подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября в Ереване не утихают протесты. Оппозиция считает Никола Пашиняна предателем из-за подписанного им соглашения, в соответствии с которым часть спорных территорий отошла Баку.

25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки господина Пашиняна после того, как премьер уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова Никола Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. После требований Генштаба премьер призвал своих сторонников выйти на улицы.

О политическом кризисе в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».