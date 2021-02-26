В Краснодарском крае за сутки умерло 15 пациентов с коронавирусом

По данным на 26 февраля в Краснодарском крае умерло 15 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее количество летальных случаев с начала пандемии составило 1900 человек.

Летальные случаи зафиксировали в инфекционных госпиталях семи муниципалитетов. По данным минздрава Кубани, у всех заболевших была тяжелая форма COVID-19, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония.

Как сообщает оперативный штаб региона, пять человек в возрасте от 53 до 85 лет скончалось в больницах Сочи. По два человека не смогли спасти врачи в Краснодаре, Крымском, Лабинском районах и Армавире. Кроме того, по одному человеку скончалось в Новороссийске и Северском районе.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 26 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших в регионе достигло 38 117 человек. В активной фазе лечения находятся 3704 заболевших, 32 513 выписаны с выздоровлением – это 85% от всех заразившихся с начала пандемии.

Днем ранее в Краснодарском крае умерло 16 человек с COVID-19.

Алексей Белянин