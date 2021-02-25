На Кубани за сутки скончались 16 человек с диагнозом COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае умерли 16 жителей, у которых развилась тяжелая форма пневмонии на фоне коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Возраст умерших составляет от 33 до 86 лет.

В ковидных госпиталях Краснодара скончались двое мужчин и одна женщина в возрасте 44, 62 и 64 лет, проживающие в краевом центре и Сочи. 67-летний анапчанин и 80-летний житель Геленджика умерли в госпитале Крымского района. В Новороссийске скончались два местных жителя – 33-летняя женщина и 72-летний мужчина. В больницах Сочи умерли шесть местных жителей в возрасте от 64 до 86 лет (трое мужчин и три женщины). В Усть-Лабинском районе скончалась 65-летняя жительница муниципалитета. В Лабинском районе умерла 82-летняя пациентка из Отрадненского района. В Армавире не удалось спасти женщину 67 лет.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае резко снизилось количество вновь выявленных пациентов с коронавирусом. За сутки в регионе заболели 142 человека. Это меньше на 14 случаев по сравнению с данными на 24 февраля, когда в крае заболели 156 человек.

Наталья Решетняк