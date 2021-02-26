Ограничения переведут в рекомендательный режим

Столичные власти задумались об отмене коронавирусных ограничений для людей старше 65 лет. Сразу после мартовских праздников им могут вернуть льготный проезд и отменить требование об обязательной удаленной работе, сообщают источники РБК. Мэр Сергей Собянин заявил, что ограничения, вероятнее всего, отменят в ближайший месяц-два. В частности, в Москве возобновят проведение городских фестивалей. При этом опрошенные “Ъ FM” специалисты не исключают, что подъем заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже весной. Стоит ли готовиться к третьей волне? И не спешат ли власти с отменой ограничений? Разбирался Владислав Викторов.

Как минимум неделю ситуация с коронавирусом в России продолжается улучшаться — новых случаев с каждым днем становится все меньше. Но собеседники “Ъ FM” говорят, что радоваться рано. Похоже, что коронавирус превращается в сезонное заболевание. А традиционно для вирусных инфекций, вспышки происходят весной и осенью. Об этом, в частности, пару недель назад предупреждали специалисты Роспотребнадзора. И с этим согласен проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Но паниковать не нужно.

«Коронавирус — это все-таки своеобразная воздушно-капельная инфекция.

И поэтому будет несколько волн до того, как мы все смиримся, что коронавирус войдет в палитру возбудителей, которые вызывают сезонные ОРВИ.

Да, третья волна будет, но она будет ниже вне зависимости от наличия мутантных или не мутантных вирусов и так далее. Потому что общество понимает, что надо руки мыть, маску носить. Появились вакцины»,— сказал Николай Прохоренко.

При этом в некоторых европейских странах власти уже открыто говорят о начале третьей волны коронавируса, в частности Венгрия и Польша. Это при том, что там активно идет вакцинация населения. Ухудшилась ситуация во Франции и Италии. Все это происходит на фоне сообщений о стремительном распространении новых мутаций коронавируса. Есть ли они в России, достоверно неизвестно, но обойти страну они точно не могут, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала vrachu.ru Михаил Каган: «В нашей стране пока еще новые штаммы не являются преобладающими. Возможно, это произойдет, но это требует времени. Британский штамм, например, в Соединенном Королевстве был выявлен в сентябре, а доминирующим стал в декабре. Может быть, нас это все еще ждет, но, видимо, не раньше апреля. Я больше все-таки склонен думать, что двумя волнами эта эпидемия в нашей стране не ограничится, также как и во всем остальном мире, что будет третья волна».

В начале февраля в Центре имени Гамалеи сообщали, что в России вакциной «Спутник V» привились больше 2 млн человек, из которых примерно 1,7 млн получили оба компонента препарата. Только в Москве привито больше 500 тыс. человек, что довольно мало. Однако, несмотря на это, эпидемия идет на спад, обращает внимание Николай Прохоренко. И это странно.

«Нужно просто иметь честную прозрачную статистику в отношении всего: четкий регламент тех лиц, которые должны обследоваться в плане распространений, четкую программу вакцинаций. Мы очень часто сейчас будем выглядеть как слепые котята, потому что у нас нет цифр, мы привили маленькую толику. Мы до такой степени не сдвинули этот коллективный иммунитет, что это совершенно очевидно. Но эпидемия все равно пошла на спад. Никто не знает из-за чего»,— отметил специалист.

В Москве власти видят «устойчивый тренд на снижение». И поэтому рассчитывают уже в ближайший месяц перевести ограничения для людей старше 65 лет в рекомендательный режим. И тогда из антикоронавирусных мер в городе останется лишь ограничения на посещение кинотеатров, театров и концертов — пока что залы должны быть заполнены только на 50%. Хотя доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов считает, что это преждевременно: «Неправильно говорить о наложении и снятии ограничений.

Они должны модифицироваться в соответствии с конкретными условиями в каждом регионе и в каждое время.

Эти ограничения должны изменяться. Если их отменять, то придется опять вводить. Так происходило во многих странах, в том числе и в России. Полное снятие будет означать новое повышение заболеваемости».

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А ведь до весны, когда, по мнению экспертов, может начаться подъем заболеваемости, остается всего несколько дней. И, похоже, что спешка в вопросе отмены ограничений, может привести к тому, что грядущие теплые вечера проводить придется дома.