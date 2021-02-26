Екатеринбургская сеть «Сушкоф и Дель Песто» откроет свое заведение в Московской области

Екатеринбургская сеть «Сушкоф и Дель Песто» планирует открыть первый ресторан по франшизе в Московской области до конца 2021 года, рассказали в пресс-службе компании.

В планах сети до 2023 года выйти на рынок Москвы. А до 2022 года сеть планирует привлечь минимум пять новых партнеров для запуска пяти ресторанов в городах Подмосковья.

Екатеринбургская сесть открыла восемь собственных ресторанов и 18 по франшизе. Рестораны работают в девяти городах России: Екатеринбурге, Челябинске, Верхней Пышме, Березовском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сургуте, Каменск-Уральском и Тюмени.

Основатель сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» Иван Зайченко рассказал, что компания показывает стабильный ежегодный рост и готова к расширению географии присутствия сети.

«С 2018 года общая выручка розничной франчайзинговой сети выросла на 52% и за 2020 год составила 1,5 млрд руб. В период пандемии с марта по декабрь 2020 года, сеть смогла увеличить выручку в среднем на 55% по сравнению с тем же периодом в 2019 году», — пояснили в компании.

По словам генерального директора сети ресторанов в ближайшие десять лет компания планирует масштабирование сети в Центральном и Северо-Западном федеральном округе.

Франчайзинговая сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» основана в 2008 году в Екатеринбурге. Компания объединяет в единую IT-экосистему — ресторан японской кухни, пиццерию и собственную службу доставки. С 2017 году сеть развивается по франшизе в городах России.

Мария Игнатова