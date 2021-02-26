Уральцы показали аппетит

По итогам 2020 года Екатеринбург поставил всероссийский рекорд по динамике открытия пиццерий: число заведений выросло на 73,8%, подсчитали аналитики 2ГИС. Заметно выросло количество пекарен, и, по мнению участников рынка, их рост достиг своего пика. При этом сократилось количество точек быстрого питания. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году рынок общепита продолжит сокращаться.



По данным аналитиков сервиса 2ГИС, с января 2020 года по январь 2021 года в Екатеринбурге на 4,28% выросло количество заведений общественного питания. Наибольший рост произошел в сегменте пиццерий. Екатеринбург стал рекордсменом по динамике их открытия: за год их количество выросло на 73,8%, теперь в городе работают 106 заведений.

На 21% за год вырос сегмент пекарен: свежий хлеб и выпечку теперь предлагают 339 точек. «Немного снизили темпы по сравнению с 2019 годом, но остались в тройке самых быстрорастущих сегментов точки с кофе и напитками навынос — +19,4% за год. Еще один рекорд города — сокращение точек быстрого питания на 0,59%. Екатеринбург стал единственным крупнейшим городом страны, где стало меньше заведений фастфуда, пусть и незначительно»,— рассказали в пресс-службе сервиса 2ГИС.

В целом по России лучшую динамику по открытию новых заведений в 2020 году в городах-миллионниках показали суши-бары (+35%), пекарни (+30,5%) и пиццерии (+22,2%). Самые массовые форматы — фастфуд и кафе — сбавили темпы роста. Минимальные показатели роста оказались у ресторанов, столовых и баров.

Директор по коммуникациям Pizza Mia Александр Арапов отметил, что компания «чувствует активность конкурентов», но сравнивать показатели 2020 и 2021 годов сложно. «Весной прошлого года, когда рестораны не работали полноценно, у нас упали продажи. Но виной этому, конечно, пандемия, а не конкуренция. Сейчас возвращаемся к прежней жизни. В прошлом году мы открыли новый ресторан в ТЦ “Омега”. В начале этого года Pizza Mia зашла в ТЦ “Мега”. А сейчас готовимся к запуску ресторана в достраивающемся ТРЦ Veer Mall»,— рассказал “Ъ-Урал” Александр Арапов.

Управляющий партнер франчайзинговой компании «Хлебничная» Петр Шнайдер считает, что нельзя однозначно утверждать, что количество пекарен увеличилось на 21%, так как часть из них закрылись. «Думаю, что за прошлый год закрылось точно не меньше, чем открылось»,— рассказал он “Ъ-Урал”.

В то же время он сообщил, что за прошлый год «Хлебничная» открыла 11 точек и семь из них в Свердловской области, а у четырех точек произошла релокация из-за падения выручки и разногласий с арендодателями. В этом году свердловская компания планирует открывать точки в Кемерово, Краснодаре и в городах Свердловской области. Он также отметил, что пекарни в прошлом году столкнулись со сложностями. Так, например, затраты на производство хлебной продукции стали выше. По словам господина Шнайдера, цены на муку выросли примерно на 30%.

«Рынок пекарен в Екатеринбурге достаточно насыщенный. Есть еще какие-то места — точечно, где можно открыть, но глобально, чтобы к нам зашла федеральная сеть и начала беспрепятственно развиваться, это из области фантастики»,— добавил Петр Шнайдер.

Президент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев в противовес статистике сервиса 2ГИС говорит, что в 2020 году сформировалась тенденция закрытия заведений общепита и в 2021 году она продолжится. «По прогнозу, в 2021 году закроется еще около 10%, в 2020 году закрылось 22–23%»,— рассказал “Ъ-Урал” господин Пономарев.

Мария Игнатова