«Был всплеск спроса на медлаборатории»

Интерес к франчайзингу в Екатеринбурге в 2020 году снизился на 32%, но остался выше уровня 2018 года. После спада в начале года в сентябре–октябре Свердловская область практически полностью восстановила свою «франчайзинговую» активность. В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП) отметили, что каталог франшиз в прошлом году вырос с 50 до 146 брендов.



По данным Franshiza.ru, в рейтинге интереса к франчайзингу Екатеринбург стабильно занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. На протяжении последних восьми лет эксперты отмечают положительную динамику интереса к покупкам франшиз в регионе. При этом в 2019 году фиксировался прирост интереса к франчайзингу из Екатеринбурга (+78%) по сравнению с 2018 годом. В коронакризисный 2020 год интерес снизился на 32%, но все равно остался выше уровня 2018 года, который для российского франчайзинга был рекордным по динамике.

«Традиционно покупатели франшиз из Екатеринбурга очень активны и в числе первых оставляют заявки на новые проекты или новые направления бизнеса, которые появляются в каталоге»,— рассказала руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская. По данным каталога франшиз, за апрель–октябрь 2020 года по уровню интереса рынок франчайзинга в России потерял 12%. Больше всего пострадали сегменты ресторанов (–30%) и торговли одеждой, обувью, косметикой (–24%). Положительную динамику показали аптеки (+21%), магазины автозапчастей (+9%). Продуктовая розница приросла как в формате мини-маркетов, так и в формате монобрендовых фирменных магазинов.

Как отметили в СОФПП, центр франчайзинга, созданный на базе фонда, в 2020 году упаковал во франшизу 12 региональных бизнесов (в 2019 году — девять). «Это специализированное предприятие по пошиву мужских костюмов, компания по проектированию и обслуживанию аудио- и видеосистем, сеть магазинов по продаже чая и кофе, клиника для кошек, фитнес-клуб, магазин запчастей к бытовой технике, доставка здорового питания, студия танцев и фитнеса, служба дезинфекции, сеть детских центров подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»,— рассказал “Ъ-Урал” директор СОФПП Валерий Пиличев.

Он отметил, что интерес к покупке франшизы вырос у физлиц, которые работают по найму, а также у предпринимателей, кто решил диверсифицировать свою деятельность. «Спрос выше на те франшизы, которые требуют меньше инвестиций, где простая бизнес-модель и которые не закрывались в пандемию. Был всплеск спроса на медлаборатории, службы доставки, курьерские службы. Упал интерес к ритейлу, к услугам по организации праздников, массовых мероприятий»,— рассказал господин Пиличев.

В фонде добавили, что по сравнению с 2019 годом каталог, где представлены местные, федеральные и международные франшизы, вырос в два раза: с 50 до 146 брендов.

«Екатеринбург богат на собственные франчайзинговые концепции, которые успешно развиваются на территории России и за ее пределами. Например, “ПивКо” — один из крупнейших франчайзеров в России»,— добавила госпожа Рождественская. Как указано на сайте компании, первый магазин компании был открыт в 2008 году в Екатеринбурге. Сейчас в России и в Казахстане открыто более 50 собственных магазинов и более 520 магазинов по франшизе.

Как рассказал “Ъ-Урал” руководитель отдела развития «ПивКо» Максим Соболев, в августе компания продала рекордное количество франшиз. «Поначалу партнеры переживали — с апреля по июль продажи упали примерно на 20%, в августе мы сделали перестройку в отделе продаж, подстроились под рынок и сделали рекордные продажи. В августе мы продали рекордное количество товарных знаков — 34 франшизы за месяц, в обычное время в среднем продаем около 20»,— рассказал Максим Соболев.

По словам владельца сети «Сушкоф» и магазинов «Жизнь Март» Ивана Зайченко, в 2020 году продажи франшиз шли лучше, чем годом ранее. «В “Сушкоф” у нас IT-система, автоматизация, доставка. Люди видят, что сегмент растет, все сидели на домашнем карантине и поэтому многие интересуются брендами, которые могут предоставить формат бизнеса, позволяющий обслуживать людей на карантине. Сейчас многие бы хотели выйти на этот рынок»,— рассказал “Ъ-Урал” Иван Зайченко, добавив, что показатели по продаже франшиз выросли в 2020 году к 2019 примерно в два раза. Так, в 2020 году было подписано 11 договоров, открыто шесть ресторанов. Господин Зайченко отметил, что в прошлом году из-за роста курса доллара выросла стоимость открытия ресторана с 5,7 млн руб. до 8,6 млн руб.

В крупной сети продуктовых дискаунтеров «Доброцен» уральского бизнесмена Вадима Терещенко отметили, что начали продавать франшизы только в 2020 году, но «почувствовали заморозку» на рынке франшиз. «Турбулентность, которая присутствовала на рынке в 2020 году, отразилась на всех участниках рынка, инвесторы стали более осмотрительны — так как появилось много переменных, которые непосредственно влияют на бизнес. Инвестор ищет ту франшизу, которая могла бы быть наиболее устойчивой, менее подверженной кризису. Сейчас мы активно ведем переговоры с партнерами из СНГ, есть много желающих»,— отметила директор по маркетингу Татьяна Павловская.

Мария Игнатова