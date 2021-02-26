Только 8% жителей Екатеринбурга полностью довольны уборкой снега в городе

Уборкой снега в Екатеринбурге полностью довольны только 8% горожан, следует из опроса сервиса Superjob. Вариант «скорее довольны, чем нет» выбрали 20% жителей столицы Урала. По 31% опрошенных заявили о полном или частичном неудовлетворении уборкой снега. Затруднились ответить 10% горожан.

Напомним, проблема плохого состояния дорог и тротуаров из-за снега и гололеда обсуждается в Екатеринбурге с середины января. Сначала в городе прошли сильные снегопады, а после резких перепадов температурах на улицах появился гололед. Качество уборки тротуаров и дорог раскритиковала прокуратура Екатеринбурга и депутаты городской думы.

Депутат Алексей Вихарев заявлял, что в городе не хватает трудовых мигрантов. Как писал ранее “Ъ-Урал”, в Свердловской области количество открытых вакансий для дворников с начала 2021 года составило в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 86% предложений было открыто в Екатеринбурге.