Депутат Екатеринбурга назвал причины гололеда на улицах города

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев в эфире «Эхо Москвы в Екатеринбурге» объяснил причины гололеда на улицах города.

У господина Вихарева есть две версии. «Во-первых, из-за коронавируса возник кадровый голод и дефицит трудовых мигрантов. Подрядчики, которые выиграют торги на уборку территорий не могут нанять трудовых мигрантов — последних не пускают в страну, так как срок пребывания закончился. Поэтому нет должного количества дворников, которые долбили бы лед»,— пояснил депутат.

Второй причиной гололеда, по его мнению, является то, что предприятия могли не успеть провести торги по закупке реагентов для посыпки и обработки тротуаров.

«Пока работаем в ручном режиме: жители жалуются в социальных сетях и в мою приемную, а я, в свою очередь, обращаюсь в администрацию района. Чиновники реагируют и устраняют проблему. Скользкий тротуар либо посыпают, либо очищают»,— добавил Алексей Вихарев.

В администрации Екатеринбурга сообщили о том, что, несмотря на положительную динамику по вывозу снега, всем подразделениям было дано поручение активизировать работу по уборке в зонах пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

Анастасия Реутова