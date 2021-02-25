HeadHunter: количество вакансий для дворников на Урале выросло в 2,4 раза

С начала 2021 года в Свердловской области было открыто около 395 вакансий для дворников, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из исследования сервиса по поиску работы hh.ru. 86% предложений было открыто в Екатеринбурге. Также дворников активно нанимают компании из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска и других городов области.

Чаще всего дворников и уборщиков на Урале ищут компании из отраслей «Гостиницы, рестораны», «Строительство, недвижимость» и «Услуги для бизнеса». При этом в 76% случаях опыт работы соискателям не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 13% вакансий предполагают работу по совместительству.

«Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами — прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Средняя зарплата дворников и уборщиков в Свердловской области составляет 24,3 тыс. руб., что примерно на 17% ниже общероссийских показателей.

В целом по стране с начала года было открыто около 13,3 тыс. вакансии дворников и уборщиков – это в 2,2 раза больше, чем год назад. По стране вакансии для этих специалистов чаще всего открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны», «Розничная торговля» и «Строительство, недвижимость».

Илья Смирнов