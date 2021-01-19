Прокуратура внесла представление мэрии Екатеринбурга за плохую уборка снега

Прокуратура Екатеринбурга внесла представление временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову из-за плохой уборки снега в городе. Как рассказали в пресс-службе ведомства, прокуратура организовала проверку исполнения администрацией обязанности по содержанию автомобильных дорог города.

«В ходе обследования улично-дорожной сети Екатеринбурга на предмет соблюдения требований к эксплуатационному состоянию дорог в зимний период, проведенного прокуратурой города во второй декаде текущего месяца, выявлено, что в нарушение требований улично-дорожная сеть города имеет многочисленные недостатки»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что на дорогах скользко, имеется рыхлый снег. После окончания снегопада есть снежные валы ближе 10 м от пешеходных переходов и ближе 20 м от остановок. Прокуратура потребовала устранить нарушения. «В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, который будет проводится на системной основе в течение всего зимнего период»,— добавили в прокуратуре.

Тем временем в пресс-службе администрации Екатеринбурга организовали в пресс-тур на 20 января, посвященный уборке города. «Мы проедем через несколько районов, посмотрим, как идут работы по уборке дорог и тротуаров, а также оценим качество уже выполненных работ»,— рассказали в мэрии.