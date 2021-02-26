Кубань в январе 2021 года заняла пятое место по продажам автомобилей Kia

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 595 автомобилей Kia. Это на 11,7% меньше, чем годом ранее, следует из данных аналитического агентства «Автостат Инфо».

По объемам продаж Кубань занимает пятое место в России. Лидерами сегмента стали Москва (1780 автомобилей), Подмосковье (1327) и Санкт-Петербург (822). В топ-5 также вошел Татарстан – 679 автомобилей Kia. При этом, во всех регионах из топ-10 по объемам продаж, кроме Санкт-Петербурга и Татарстана, количество реализованных автомобилей снизилось – на 4,2 – 17,8%.

Самыми популярными моделями автомобилей стали Kia Rio, Kia Sportage и Kia Seltos. Всего в январе 2021 года в России, было продано 13,6 тыс. автомобилей Kia – на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в январе 2021 года продали 1207 новых автомобилей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также Кубань в первый месяц года заняла четвертое место в РФ по продажам люксовых автомобилей.

Алексей Белянин