Кубань в январе 2021 года заняла четвертое место в РФ по продажам люксовых автомобилей

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали два автомобиля сегмента luxury. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По этому показателю регион занял третье место в России после Москвы (8), Санкт-Петербурга и Московской области (по три). Всего в январе 2021 года продали 20 автомобилей люксовых марок – это на 70% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что падение продаж в этом сегменте наблюдается уже несколько месяцев подряд: в октябре количество реализованных автомобилей сократилось на 6%, в ноябре – уже на 28%, в декабре – на 39%.

Среди автомобилей, приобретенных в январе 2021 года, 11 экземпляров Mercedes-Benz Maybach S-Class, 5 – Bentley и 4 – Rolls-Royce.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодарском крае было куплен 51 автомобиль класса «люкс». По этому показателю Кубань также занимала четвертое место в РФ. При этом, продажи Rolls-Royce на Кубани по итогам прошлого года выросли в 1,5 раза.

Алексей Белянин