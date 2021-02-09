Продажи новых автомобилей в Краснодаре в январе 2021 года выросли на 3%

В Краснодаре в январе 2021 года продали 1207 новых автомобилей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов аналитического агентства «Автостат Инфо».

Среди топ-10 городов-миллионников по объемам продаж Краснодар занял пятое место с долей рынка 1,26%. Больше всего новых автомобилей продали в Москве, Санкт-Петербурге и Казань. В топ-5 также попал Екатеринбург. Также кубанская столица показала второй результат по темпам роста продаж автомобилей. Лучшим по этому показателю стал Челябинск (+4,75%), худшим — Самара (-19,8%).

Всего в России в январе 2021 года продали 95,9 тыс. новых автомобилей – на 6,8% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями у покупателей стали Lada Vesta, Kia Rio и Lada Granta.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 года на Кубани было продано 53,8 тыс. новых автомобилей. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее. По этому показателю регион также занимал пятое место.

Алексей Белянин