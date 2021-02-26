Facebook восстановил страницы австралийских СМИ

Социальная сеть восстановила публикации ранее заблокированных СМИ Австралии. На разблокировку страниц изданий обратил внимание местный телеканал ABC. Как уточнил телеканал, Facebook разблокировал страницы после того, как парламент Австралии принял с поправками вызвавший споры законопроект.

Неделей ранее Facebook решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ. Также соцсеть планирует в ближайшие три года вложить $1 млрд в новостные издательства.