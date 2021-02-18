Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ

Facebook решил ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти планируют принять в ближайшее время для защиты местного медиарынка. 18 февраля все публикации СМИ были удалены из соцсети, передает Reuters. По ошибке были удалены страницы государственных служб и общественных организаций.

«Предложенный закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом. Это поставило нас перед жестким выбором: пытаться соблюдать закон, который игнорирует природу этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант»,— говорится в сообщении Facebook.

Власти продолжают переговоры с Facebook. Главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что ведет дискуссию с основателем соцсети Марком Цукербергом. «Он поднял несколько вопросов, касающихся кодекса ведения переговоров в средствах массовой информации, и мы договорились продолжить разговор и попытаться найти выход»,— написал господин Фрайденберг в Twitter.

Как передает австралийская SBS, Facebook заблокировал и посты, не связанные с новостями. Под ограничения попали сообщения общества борьбы с бытовым насилием, благотворительных организаций, профсоюзов и других. В соцсети ранее сообщили, что ошибки будут устранены.

12 февраля в федеральный парламент Австралии передали новый медиакодекс, его рекомендовали принять без изменений. Он предусматривает, что IT-гиганты должны вести переговоры о выплатах за контент с местными издателями. Если стороны не договорятся, то сумму определит государственный арбитр.