Facebook вложит $1 млрд в новостные издательства после конфликта с Австралией

В ближайшие три года Facebook заплатит $1 млрд издательским домам, публикующим новостной контент. Об этом соцсеть заявила в среду в своем блоге. По ее словам, она «более чем готова к партнерству с новостными издательствами» и с 2018 года уже инвестировала $600 млн в эту сферу. Facebook отмечает, что уже пришла к соглашению с издателями из США и Великобритании и ведет переговоры в Германии и Франции.

Решение Facebook последовало за конфликтом соцсети с властями Австралии и австралийскими СМИ. Напомним, на прошлой неделе Facebook решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ. В нынешнем заявлении Facebook отмечает, что причиной конфликта стало «коренное недопонимание» между соцсетью и местными новостными издателями.

В прошлом году Google также заявила о намерении заплатить $1 млрд в течение трех лет новостным издательствам по всему миру.

Яна Рождественская