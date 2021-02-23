Facebook отменит блокировку публикаций австралийских СМИ

Facebook отменит ограничения на публикацию новостного контента в Австралии, сообщила компания в своем блоге. Также об этом сказал австралийский министр финансов Джош Фриденберг.

«Facebook вернула Австралию в друзья, и австралийские новости будут восстановлены на платформе Facebook»,— приводит Reuters слова господина Фриденберга. Он сообщил, что правительство Австралии внесет поправки в кодекс для СМИ и цифровых платформ. Предполагается, что эти изменения обоснуют требование вознаграждения со стороны СМИ.

«Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии,— говорится в блоге Facebook.— В ближайшие дни восстановим новости на Facebook для австралийцев».

Facebook решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. 18 февраля все публикации СМИ были удалены из соцсети. Кроме того, по ошибке удалились страницы государственных служб и общественных организаций.