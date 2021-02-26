Байден: программа вакцинации в США идет с опережением сроков

Несмотря на действия прошлой администрации США, национальная программа вакцинации от коронавируса COVID-19 сейчас идет с опережением, заявил президент страны Джо Байден. Ранее он пообещал привить 100 млн американцев в первые 100 дней своего президентства и все население страны (328 млн) — к концу лета.

«Мы приближаемся к важному рубежу: с момента моего вступления в должность было введено 50 млн доз вакцины против COVID-19<...> Это опережение сроков на несколько недель, даже с учетом задержек, с которыми мы столкнулись во время недавних снежных бурь»,— сказал журналистам господин Байден в 37 день своего президентства.

Новый глава Белого дома также напомнил, что за неделю, предшествовавшую его инаугурации 20 января, было введено шесть млн доз вакцин, тогда как на этой неделе было введено 12 млн доз.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в США в конце декабря 2020 года. В конце января 2021 года Джо Байден констатировал нехватку вакцин для населения. По последним данным, число заразившихся в США превысило 28,3 млн, число умерших — 507 тыс.

Об эпидемиологической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».