Колись, Америка!

Пандемия COVID-19 сильнее всего ударила по США, где количество заболевших уже превысило 25 млн человек. Массовая вакцинация населения продолжается уже полтора месяца, но вакцин не хватает. Президент США Джо Байден назвал ситуацию неприемлемой и анонсировал одну из самых амбициозных программ в истории страны — привить почти все население до конца лета.

Во вторник Джо Байден пришел в зал для проведения брифингов Белого дома не один — его сопровождал Джефф Зайенц, советник по вопросам COVID-19. Как подчеркнул президент США, теперь они регулярно будут выходить к прессе вдвоем, чтобы отвечать на вопросы о пандемии коронавируса. Вчера же господин Байден ответил на главный из них: как новая администрация собирается побеждать болезнь, унесшую жизни уже 423 тыс. американцев.

Президент США рассказал о масштабной программе вакцинации. Она началась еще в декабре, и, по данным Bloomberg, на данный момент было сделано 24,5 млн прививок. Однако, как заметил господин Байден, кампания проходит совсем не так, как надеялись в Белом доме.

Главные проблемы — это нехватка вакцин, а также очевидные трудности с логистикой. Например, в Западной Вирджинии у медиков осталось всего 11 тыс. доз, в Калифорнии (самом пострадавшем штате от пандемии) не кончается поток жалоб на неразбериху с записью на вакцинацию, а в Колорадо властям пришлось использовать дозы, предназначенные для второго укола (одобренные властями вакцины требуют применения двух доз), для первичной вакцинации.

Американцы, сидя в автомобилях, ждут очереди на прививку от коронавируса в Инглвуде (Калифорния) Фото: Damian Dovarganes / AP

«До сих пор нам приходилось гадать, сколько вакцин ждать на следующей неделе. Это недопустимо»,— заявил Джо Байден.

Покончить с этими проблемами президент решил двумя способами.

Во-первых, власти приобретут еще 200 млн доз Pfizer и Moderna летом. Таким образом, общее число заказанных вакцин двух компаний составит 600 млн. Этого достаточно, чтобы привить 300 млн человек, при том что численность населения США составляет около 325 млн. Кроме того, в ближайшие недели заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19, которая не требует повторного укола, должна подать Johnson & Johnson.

Во-вторых, администрация начнет активнее распространять вакцины. По данным центров по контролю и профилактике заболеваемости, уже на следующей неделе федеральные власти передадут медицинским организациям по всей стране 10,1 млн доз, что на 16% больше, чем на этой неделе. И такой уровень поставок должен сохраниться на протяжении следующих трех недель.

Только так, полагает Джо Байден, можно выполнить поставленную им же задачу — вакцинировать 100 млн американцев за первые 100 дней своего президентства. «Это одна из самых сложных операционных задач за всю историю страны. Мы на войне, и это не преувеличение. Более 400 тыс. американцев уже погибли,— заявил президент журналистам.— Помощь уже в пути».

Кирилл Сарханянц