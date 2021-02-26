Минобрнауки согласовало кандидатов в ректоры ВГУ

Аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ согласовала всех трех выдвинутых кандидатов на выборы ректора крупнейшего в Черноземье Воронежского государственного университета (ВГУ). Об этом сообщили в вузе.

Это выдвинутые в январе действующий глава ВГУ Дмитрий Ендовицкий, декан факультета романо-германской филологии Ольга Борискина и декан экономического факультета Павел Канапухин.

Отмечается, что господина Ендовицкого «выдвинули 17 факультетов, трудовые коллективы военного учебного центра, зональной научной библиотеки, института международного образования, десять кафедр, а также поддержали трудовые коллективы профкома студентов и профкома работников». Госпожу Борискину выдвинула кафедра французской филологии факультета романо-германской филологии, а господина Канапухина — две кафедры экономфака: экономики, маркетинга и коммерции; экономической теории и мировой экономики.

Ректор ВГУ, как сказано в положении о выборах, избирается тайным голосованием из кандидатов, прошедших аттестацию в Минобрнауки. За нового главу вуза должно проголосовать больше половины делегатов конференции по выборам ректора. Каждый из кандидатов, помимо прочего, должен подготовить свою программу развития университета.

Депутат воронежской областной думы, глава регионального совета ректоров и Ассоциации ректоров вузов Центральной России Дмитрий Ендовицкий возглавляет ВГУ с 2010 года. В июне 2016-го он переизбрался в должности с 88% голосов, его соперниками тогда были проректор по экономике и международному сотрудничеству, декан факультета международных отношений Олег Беленов и завкафедрой оптики и спектроскопии физического факультета Олег Овчинников.

Сергей Калашников