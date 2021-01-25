Трое претендуют на пост ректора ВГУ

Ученый совет крупнейшего в Черноземье Воронежского государственного университета (ВГУ) утвердил трех кандидатов на выборы ректора вуза, сообщили в его пресс-службе.

Конкуренцию действующему главе ВГУ Дмитрию Ендовицкому составят декан факультета романо-германской филологии Ольга Борискина и декан экономического факультета Павел Канапухин.

Ректор ВГУ, как сказано в положении о выборах, избирается тайным голосованием из кандидатов, прошедших аттестацию в Минобрнауки. За нового главу вуза должно проголосовать больше половины делегатов конференции по выборам ректора. Каждый из кандидатов, помимо прочего, должен подготовить свою программу развития университета.

Теперь ВГУ должен до 27 января направить кандидатуры в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ. Ее заседание запланировано на 18 февраля. После этого претенденты на пост ректора будут выбраны окончательно, а также определится дата конференции по выборам главы ВГУ.

Депутат воронежской областной думы, глава регионального совета ректоров и Ассоциации ректоров вузов Центральной России Дмитрий Ендовицкий возглавляет ВГУ с 2010 года. В июне 2016-го он переизбрался в должности с 88% голосов, его соперниками тогда были проректор по экономике и международному сотрудничеству, декан факультета международных отношений Олег Беленов и завкафедрой оптики и спектроскопии физического факультета Олег Овчинников.

Сергей Калашников