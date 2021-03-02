Рокеры наигрались в Тамбове

Проходивший с 2015 года под Тамбовом трехдневный рок-фестиваль под открытым небом «Чернозем» после переезда в Воронеж и перехода под контроль Группы компаний Хамина намерен увеличить бюджет и аудиторию. Смета опен-эйра в 2021 году составляет около 100 млн руб. вместо 50 млн руб. в прошлом году, а на концерты планируют привлечь 45 тыс. человек против 40 тыс. в 2019-м. Причины смены места проведения фестиваля не раскрываются, однако промоутеры связывают их с недостаточной поддержкой тамбовских властей и отменой фестиваля в прошлом году. Воронежские чиновники отмечают заинтересованность в новом проекте. Эксперты рассчитывают, что «Чернозем» выйдет в Воронеже «на новый уровень».

Оргкомитет трехдневного рок-фестиваля под открытым небом «Чернозем» в феврале объявил основных участников. Всего 13-15 августа на большой и малой сценах выступят как минимум 29 коллективов. Из них 16, включая хедлайнеров ДДТ, Вячеслава Бутусова и «Симфоническое кино», были заявлены еще на фестиваль в 2020 году, не состоявшийся из-за пандемии коронавируса. В феврале 2021 года организаторы объявили о смене локации проекта из Тамбовской области в Воронежскую.

Партнером фестиваля выступит концертный зал Event-Hall, входящий в Группу компаний Хамина. «Чернозем» пройдет под Воронежем в поле рядом с сити-парком «Град» (также входит в ГК), где базируется площадка Event-Hall. В состав нового оргкомитета вошли тамбовские и воронежские представители.

Один из основателей «Чернозема» Сергей Белозеров пояснил “Ъ-Черноземье”, что тамбовская команда «на связи» с новыми организаторами и готова консультировать коллег, чтобы «сохранился формат фестиваля и его душевность». В частности, организаторы уже анонсировали устройство палаточного городка, который был неотъемлемой частью проекта с момента его основания в 2015 году.

В 2021 году существенно выросли бюджет «Чернозема» и цены на билеты. В пресс-службе нового оргкомитета “Ъ-Черноземье” рассказали, что бюджет проекта составит около 100 млн руб. «Сюда входят не только предстоящие прямые затраты на организацию и проведение фестиваля, но и финансовые обязательства по несостоявшемуся в 2020 году фестивалю», — отметили в пресс-службе. По данным “Ъ-Черноземье”, смета «Чернозема» в прошлом году составила около 50 млн руб. На старте продаж цена билетов на фестиваль в 2021 году начиналась от 2,5 тыс. руб. за один день и 5 тыс. руб. за три дня. На прошлогоднее мероприятие стоимость трехдневного абонемента составляла от 3 тыс. руб.

В 2015–2016 годах в Воронеже проходил аналогичный по формату опен-эйр «Чайка». Фестиваль был организован без помощи крупных спонсоров и государства. Из-за финансовых трудностей в 2016 году «Чайка» лишилась семи крупных участников, включая хедлайнера ДДТ, и с тех пор больше не проводилась. Организатор фестиваля Станислав Смольянинов рассказывал “Ъ-Черноземье”, что причиной неудач стала неудобная для зрителей локация на берегу водохранилища и что без финансовой поддержки со стороны крупного бизнеса или государства подобные проекты нерентабельны.

Тамбовский «Чернозем» пользовался поддержкой региональных властей. Губернатор Александр Никитин регулярно посещал концерты и заявлял о важности проекта, первый вице-губернатор Олег Иванов возглавлял оргкомитет. Согласно аукционной документации, занимавшееся «Черноземом» ООО «Синергия» Сергея Белозерова и Алексея Дубинина в 2017–2019 годах получило от тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 34,8 млн руб. на организацию концертов 20 групп. Еще 20 млн руб. «Синергия» могла получить в 2020 году. Было выделено 6 млн, затем контракт был расторгнут по соглашению сторон, средства возвращены в бюджет.

Воронежским фестивалем занимается зарегистрированное в феврале ООО «Чернозем-фест», директором и учредителем которого указан Денис Сухоруков. В пресс-службе оргкомитета “Ъ-Черноземье” отметили, что презентовали фестиваль региональному департаменту предпринимательства и торговли и ждут реакции облправительства: «От проведения "Чернозема" выиграет экономика всего города». Там также предположили, что аудитория проекта может вырасти с 40 тыс. человек в 2019 году до 45 тыс. в 2021-м, из которых около 15 тыс. могут составить иногородние зрители: «Такой прогноз мы делаем на основании данных о трафике мероприятий концертного зала Event-Hall и конгрессно-выставочного комплекса Expo Event Hall в разные годы, согласно которым доля иногородних гостей составляет от 15 до 30%».

Сергей Белозеров предпочел не рассказывать о причинах переезда «Чернозема». Работающие в Черноземье промоутеры на условиях анонимности предположили, что причиной могла стать отмена фестиваля в 2020 году. «Ситуация весьма странная. Региональные власти чуть ли не накануне фестиваля разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, но местный Роспотребнадзор все же добился запрета на проведение именно "Чернозема": против других не столь масштабных проектов ведомство ничего не имело», — рассказал один из собеседников “Ъ-Черноземье”.

По его словам, в других регионах местные власти добивались проведения значимых для них проектов: «В Ижевске успешно прошел схожий с "Черноземом" рок-фестиваль "Улетай", а в Воронеже не только провели Платоновский фестиваль искусств, но и разрешили на нем стопроцентную рассадку».

Источник “Ъ-Черноземье” в администрации Тамбовской области назвал «Чернозем» не только «значимым и вдохновляющим, но и чрезвычайно сложным в организации и финансово затратным» проектом. «Переезд – решение организаторов, и его нужно уважать. Конечно, мы "отпускаем" фестиваль с тяжелым сердцем. Но это закономерно – дать проекту возможность развиваться», – добавил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников рассказал “Ъ-Черноземье”, что уже встречался с организаторами «Чернозема». «Этот проект может обеспечить серьезную туристическую привлекательность региона, есть и инвестиционный потенциал. Возможно, мы поставим вопрос о создании рабочей группы, в которой будут представители других ведомств под руководством кого-либо из зампредов облправительства. Там уже будут вырабатывать конкретные решения по поддержке», — добавил господин Корчевников.

Продюсер воронежской части всероссийского фестиваля «Джазовая провинция» Александр Лукинов считает, что с переездом в Воронеж «Чернозем» выйдет на новый уровень: «Во-первых, город почти в три раза крупнее Тамбова и есть шанс только за счет местных зрителей увеличить аудиторию. Во-вторых, удобная локация возле трассы М-4 может привлечь больше иногородних. В-третьих, команда Event-Hall обладает большим опытом в организации самых сложных гастролей. Все это делает перспективы фестиваля более привлекательными и с точки зрения бизнеса». При этом, отмечает эксперт, проект может быть интересен и местным властям, так как подобные фестивали работают на имидж региона в целом, а помощь государства может быть как финансовая, так и организационная. «В случае успеха "Чернозема" эта площадка может получить дальнейшее развитие, там можно организовывать опен-эйры различной направленности и другие массовые мероприятия», — заключил господин Лукинов.

Александр Прытков