Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» переезжает в Воронеж

Проходящий с 2015 года под Тамбовом рок-фестиваль под открытым небом «Чернозем» в 2021 году может пройти под Воронежем около на летней площадке рядом с сити-парком «Град». Об этом сообщил оргкомитет open-air и пресс-служба расположенного в «Граде» концертного зала Event-Hall.

Как уточнили в пресс-службе, решение о переезде фестиваля было принято после переговоров Event-Hall и организаторов «Чернозема». Для проекта будет создан новый оргкомитет. Смена прописки очень символична: самый крупный рок-фестиваль Черноземья теперь будет проходить в Воронеже — самом сердце региона, его культурной и экономической столице. С переездом гостеприимство фестиваля обретет новые масштабы, а фирменная душевность останется неизменной», — добавили в пресс-службе.

Возможной причиной переезда стала отмена рок-фестиваля в 2020 году. Пятый open-air «Чернозем» должен был пройти 14–16 августа под Тамбовом. Его запрета добился Роспотребнадзор, несмотря на то, что областные власти разрешили проведение мероприятия. По мнению санитарных врачей, скопление людей привело бы к вспышке коронавируса. Ведомство даже обращалось в суд, но после решения организаторов о переносе отозвало заявление. Организаторы фестиваля безуспешно оспорили решение, сейчас дело рассматривается в апелляции.

Воронежский «Чернозем» запланирован с 13 по 15 августа. Состав участников и дату старта продаж билетов будут объявлены «в ближайшее время». «Купленные ранее электронные билеты на "Чернозем-2020" будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменивать на электронные. Желающие также смогут сдать билеты», — рассказали в Event-Hall.

Подробнее об отмене «Чернозема» читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков