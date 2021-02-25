Собянин: ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие один-два месяца

Власти Москвы могут в течение одного-двух месяцев снять еще ряд ограничений из-за коронавируса, если будет сокращаться число заболевших коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Конкретный перечень ограничений, которые могут быть сняты, не приводится. С начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 973,5 тыс. человек, умерли 14,9 тыс.

«Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1 700 в сутки. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти (коронавирусные.— “Ъ”) ограничения»,— сказал мэр в программе «Вести». Как уточняет телеканал, по словам мэра, это коснется в том числе запрета на проведение городских фестивалей.

Сейчас в Москве по-прежнему приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет, действует запрет на проведение массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате. В магазинах и транспорте необходимо носить маску и перчатки.

В России число заразившихся COVID-19 снижается седьмой день подряд. Сегодня, 25 февраля, выявлено 11 198 новых случаев заражения, общее число достигло 4,2 млн. В Москве за сутки зарегистрировано 1406 заболевших (всего за время пандемии 973 578).