В России число заразившихся COVID-19 снижается седьмой день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 11 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне было выявлено на 4,69% больше зараженных — 11 749. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 212 100.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1406 (всего за время пандемии 973 578);

Санкт-Петербург — 911 (364 340);

Московская область — 495 (212 284);

Нижегородская область — 388 (95 395);

Воронежская область — 301 (66 978).

Умерли за последние сутки 446 человек с COVID-19 (накануне — 383; на 16,45% меньше), всего с начала пандемии — 84 876. Выздоровели 16 102 человека, всего — 3 767 664.

Больше всего умерших за сутки в:

Санкт-Петербурге — 48 человек (всего 10 960);

Москве — 47 (14 921);

Московской области — 30 (4568);

Ростовской области — 18 (3079);

Архангельской области — 17 (630).

В мире за время пандемии COVID-19 заразились 112,5 млн человек. Больше всего заболевших зафиксировано в США (28,3 млн), Индии (11 млн), Бразилии (10,3 млн) и Великобритании (4,1 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место. По информации ВОЗ, число умерших от коронавируса в мире за неделю с 15 по 21 февраля снизилось на 20%.

В России за время пандемии выросло число людей с тревожными и депрессивными расстройствами. Как выяснил “Ъ”, в разных регионах рост составил от 10% до 30%. Россияне жалуются на страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений.

Подробнее о последствиях пандемии — в материале “Ъ” «Коронавирус вызвал коронапсихоз».