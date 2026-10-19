Подавший сигнал бедствия над Казахстаном самолет S7 сел в Омске
Самолет S7 Airlines рейса 7099 Новосибирск — Махачкала, подавший сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана, совершил внеплановую посадку в Омске. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта.
«Самолет благополучно сел, никаких происшествий не было», — уточнил собеседник агентства.
Перевозчик сообщил, что экипаж изменил курс из-за технической неисправности. Другие подробности уточняются.
«Из Новосибирска направлен резервный борт. Его прибытие в Омск ожидается в 16:25 по местному времени (13:25 мск)», — заявили «РИА Новости» в S7.