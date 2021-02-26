Что такое нарколепсия

Нарколепсия — редко встречающееся хроническое неврологическое расстройство. Его типичные клинические симптомы — неконтролируемые приступы дневной сонливости, катаплексия (кратковременная приступообразная полная или частичная утрата мышечного тонуса), галлюцинации, возникающие в момент перехода от бодрствования ко сну, нарушения ночного сна. Приступы сонливости могут возникать в различных ситуациях, включая опасные для жизни. Число приступов сонливости в день может колебаться от 1 до 100 и более, обычно — 3–5. Нарколептики часто набирают излишний вес.

Распространенность нарколепсии зависит от страны и методов исследования и варьируется в пределах от 0,2 случая на 100 тыс. жителей (Израиль) до 590 случаев на 100 тыс. жителей (Япония).

Точные причины развития нарколепсии в настоящее время еще не выяснены. Примерно в 10% случаев речь может идти о наследственной предрасположенности. Обычно первые случаи проявления заболевания отмечаются до 20 лет. Нарколепсия неизлечима, но существующие в настоящее время методы терапии помогают смягчить симптомы и улучшить качество жизни.