История Кэти Клак

Сотрудница детского сада Кэти Клак из английского города Петерборо сделала прививку Pandemrix в 18-летнем возрасте. Она относилась к приоритетной группе по вакцинации, так как работала с детьми. Несколько недель спустя у нее появились признаки нарколепсии. Она спала по 18–19 часов в день. Иногда она выходила с работы в три часа дня, засыпала в автобусе и попадала домой в семь часов вечера, неоднократно проехав по одному и тому же маршруту. Она перестала принимать ванну после того, как однажды заснула в ней и залила квартиру снизу. Она боялась готовить еду. Перед сном ее мучили кошмарные галлюцинации. Ей пришлось сменить несколько мест работы. Из-за длительного пребывания в постели она сильно прибавила в весе. В 2013 году у нее начались проблемы с психикой. Она несколько раз попадала в больницу. В июле 2015 года Кэти Клак покончила с собой.