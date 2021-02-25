Кремль не обсуждает перенос выборов

Перенос сроков выборов в Госдуму в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил проведения досрочных выборов в Госдуму в начале лета. По его мнению, летом обстановка по коронавирусу в стране будет лучше, чем осенью.

«Мне не известно о таких активных разговорах. Я слышал высказывания Владимира Вольфовича (Жириновского.— “Ъ”), но об активности разговоров мне ничего не известно. И в администрации президента таких разговоров не ведется»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Ранее президент Владимир Путин пообещал не допустить внешнего вмешательства в думские выборы. ЦИК продолжает переговоры об условиях электронного голосования на выборах. На данный момент нет договоренности о том, проводить ли электронное голосование в один день с «бумажным», а также о возможности отозвать электронный голос и проголосовать еще раз.

Подробнее о подготовке к выборам — в материале “Ъ” «Избирателям хотят дать право переголосования».