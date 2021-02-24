Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил проведения досрочных выборов в Госдуму в начале лета, потому что этот период был бы более благоприятным. На данный момент планируется, что они пройдут осенью 2021 года.

«Еще в том году было предложение от "Единой России" провести их досрочно осенью 2020 года. То есть эта тема была в повестке дня. Это не наше предложение и не наша идея. Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы. Четыре месяца по закону достаточно для подготовки к выборам»,— сказал Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, такое решение может исходить из того, что летом обстановка по коронавирусу в стране будет лучше, чем осенью.

Политик добавил, что выборы, скорее всего, пройдут «в условиях карантина». «По некоторым данным, состояние карантина продлится до 2022 года, то есть выборы в Госдуму пройдут в условиях карантина. Это, конечно, не очень удобно»,— сказал он.

Ранее фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Пока, по мнению экспертов, власти готовят страну к плану «Крепость» — с максимальным контролем над кампанией и получением «Единой Россией» конституционного большинства. Но негатив в обществе может склонить чашу весов в сторону сценария «Ветер перемен», при котором ЕР удержит простое большинство, а в Думу пройдет кто-то из малых партий. Наименее вероятным авторы доклада считают сценарий, допускающий потерю единороссами даже простого большинства.

Подробности — в материале “Ъ” «"Ветер" им в "Крепость"».