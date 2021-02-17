Путин пообещал не допустить внешнего вмешательства в думские выборы

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что российские власти не допустят внешнего вмешательства в выборы в Госдуму. Он также призвал ведущие партии вести диалог и с теми гражданами, которые не следят за политикой или придерживаются отличных от их взглядов.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе»,— сказал господин Путин. Он уточнил, что это важно для ведущих партий, общественных сил и избирателей.

«Именно они, граждане, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил необходимость патриотической сплоченности, особенно для ведущих партий, которые имеют «свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе». «Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично»,— уточнил он.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. ЦИК и власти Москвы продолжают переговоры об условиях дистанционного электронного голосования на выборах. На данный момент нет договоренности о том, проводить ли электронное голосование в один день с «бумажным», а также о возможности отозвать электронный голос и проголосовать еще раз.

Подробнее о подготовке к выборам — в материале “Ъ” «Избирателям хотят дать право переголосования».