Избирателям хотят дать право переголосования

Центризбирком (ЦИК) и власти Москвы продолжают переговоры об условиях дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на осенних выборах в Госдуму. ЦИК уже объявил, что Москва может использовать свою площадку для ДЭГ, но правила для всех регионов должны быть едиными. Окончательной договоренности пока нет по двум вопросам: надо ли проводить электронное голосование в один день с «бумажным» и использовать ли новую столичную разработку, дающую возможность отозвать электронный голос и проголосовать еще раз во избежание волеизъявления под давлением.

16 февраля глава ЦИКа Элла Памфилова побывала на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю. Речь шла в основном об организации предстоящих выборов. Так, госпожа Памфилова назвала регионы, где в этом году продолжится эксперимент по электронному сбору подписей избирателей через сайт «Госуслуги»: как минимум это Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области. Напомним, пока федеральный закон позволяет собирать подписи в электронном виде только на региональных выборах. В 2020 году эксперимент прошел в Чувашии, Пермском крае и Челябинской области. Эта норма носит рекомендательный характер, и для введения ее в действие в регионе необходимы поправки к местному законодательству. Такой закон, например, разрабатывает Москва для применения его на довыборах в Мосгордуму по двум округам.

Большая часть заседания была посвящена организации ДЭГ. Решение о том, что Москва осенью сможет использовать свою систему, уже принято: договоренность была достигнута между главой ЦИКа и столичным штабом по наблюдению за выборами под руководством Алексея Венедиктова на прошлой их встрече. В пяти других регионах, которые отберут для проведения ДЭГ, будет использована федеральная платформа, разработанная «Ростелекомом» совместно с ЦИКом и Минцифры. Публичное тестирование системы, которое намечалось на апрель, скорее всего, пройдет в мае.

Госпожа Памфилова ранее заявляла, что правила ДЭГ должны быть едины для всех регионов, но у ЦИКа и Москвы пока есть разногласия.

Первое касается одновременного проведения электронного и «бумажного» голосования. Алексей Венедиктов напомнил, что Москва выступает за разведение двух этих видов по времени, как это было на муниципальных довыборах в столице в сентябре 2020 года. Тогда москвичи могли проголосовать 11 и 12 сентября только онлайн, а 13 сентября — только на участке. При этом те, кто по каким-то причинам не отдал свой голос онлайн, хотя и подавал соответствующую заявку, могли сделать это в последний день «бумажным» способом. На довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях, где в сентябре 2020 года тестировалась федеральная система, онлайн можно было голосовать все три дня, однако те, кто записался на ДЭГ, но не проголосовал, опустить в урну бумажный бюллетень уже не могли.

Все перечисленные методы внедряются для исключения случаев двойного голосования (и онлайн, и на участке), которые были выявлены в ходе летнего плебисцита по Конституции. «И все эти два случая были выявлены в тот день, когда шло и электронное, и бумажное голосование»,— отметил господин Венедиктов, добавив, что Москва выполнит любое решение ЦИКа.

Госпожа Памфилова предложила следующее решение: оснастить все участки компьютерами, чтобы избиратели, которые записались на ДЭГ, но передумали и пришли на участок, смогли проголосовать не с помощью бумажного бюллетеня, а через онлайн-систему на участке.

«Я знаю, что Алексей Немерюк (глава столичного департамента торговли и услуг.— “Ъ”) сказал, что это возможно осуществить,— сказала глава ЦИКа.— То есть в правах избиратель не ограничивается, а голосует так, как записался, чтобы у нас не было путаницы».

Впрочем, острее проблема двойного голосования стоит для россиян за рубежом. Элла Памфилова заверила, что ЦИК и на этот счет готовит «целый ряд предложений», чтобы исключить вариант, «когда человек проголосовал электронно, а потом пытается объехать ряд близкостоящих друг к другу стран и проголосовать традиционно».

Еще один вопрос, по которому взгляды Москвы и ЦИКа пока расходятся,— это возможность онлайн-избирателя поменять решение. Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что во избежание ситуаций, когда человек голосует под давлением, например, своего работодателя, разработчики предусмотрели возможность переголосовать. «Это практически невозможно стандартными процедурами контролировать,— пояснил господин Костырко.— При сохранении тайны анонимности такое техническое решение сделано <…>. Система будет правильно учитывать, какой по времени голос был последним». Он пообещал, что в ближайшее время техническая группа продемонстрирует, как это работает.

Но Элла Памфилова восприняла эту идею скептически: «Это может подрывать доверие граждан по поводу того, каким образом вы будете изымать этот голос в электронном виде <…>. А когда человек просто проголосовал и передумал? Мы что, бюллетень будем этот из ящика изымать? Где написано, что это его бюллетень? А если вы технически знаете, как человек проголосовал, это какая тайна голосования? Это не административный ресурс? Поэтому поспорьте со мной». «Для меня загадка, Элла Александровна, до сих пор, как радио без проводов работает, но оно работает»,— парировал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Следующая встреча московского штаба по наблюдению за выборами с руководством ЦИКа, где будут обсуждаться спорные вопросы, пройдет в начале марта.

Елена Рожкова